Publicado 15/09/2024 00:00

Mesmo após anos, a r evisão da vida toda continua sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Os beneficiários enxergam na tese a chance de aumentar os valores de seus benefícios com a solicitação de análise das contribuições feitas antes de julho de 1994, quando iniciou o descarte das contribuições, devido ao Plano Real. Acontece que, para muitas pessoas, o descarte fez com que a média de benefício diminuísse. Então, com a revisão da vida toda , o benefício pode aumentar. Em março, o STF julgou e a revisão da vida toda foi derrubada, já que ficou definido que os beneficiários não poderiam escolher pelo cálculo que fosse mais favorável. Contudo, há dois recursos que serão julgados agora.