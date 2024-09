Publicado 25/09/2024 00:00

Muitas pessoas têm caído em golpes de sites e redes sociais que divulgam um suposto 'auxílio-cuidador', benefício previdenciário que não existe. Esse tipo de informação, amplamente compartilhada, promete um adicional de 25% ao valor da aposentadoria para quem necessita de cuidados. O INSS esclarece que esse adicional só é concedido em casos específicos de aposentadoria por incapacidade permanente, e não para outros beneficiários, como tem sido amplamente divulgado.

Recentemente, perfis em redes sociais e sites de notícias têm promovido a falsa ideia de um benefício chamado 'auxílio-cuidador', prometendo 25% a mais no valor da aposentadoria para pessoas que precisam de cuidadores. Esse benefício, no entanto, não existe.

INSS deixa claro que essa bonificação só é concedida em casos muito restritos: aposentados por incapacidade permanente que comprovem à Perícia Médica Federal que dependem de assistência contínua para realizar suas atividades diárias.

As condições para solicitar esse adicional são rigorosas, conforme o Decreto 3.048/1999. Entre elas, estão casos de cegueira total, perda de membros, paralisia, ou doenças que exijam permanência no leito. É importante saber que, mesmo para os que atendem aos critérios, o valor adicional não é incorporado à pensão e se encerra com o falecimento do aposentado.

O processo de solicitação é feito através do Meu INSS (site ou aplicativo) ou pelo telefone 135, onde o beneficiário deve apresentar documentos médicos comprovando a necessidade de cuidados. Em certos casos, uma perícia médica será necessária, e, se o beneficiário não puder comparecer, um representante deve comparecer à consulta para solicitar a perícia domiciliar.

Embora exista um Projeto de Lei em trâmite na Câmara dos Deputados para estender o benefício aos demais aposentados, ele ainda não foi aprovado. O projeto 10.772/2018 ainda precisa passar por mais comissões, o Senado e pela sanção presidencial antes de virar lei.

Infelizmente, muitas pessoas são vítimas de fake news, especialmente quando se trata de benefícios previdenciários. Perfis caça-cliques espalham informações erradas com o objetivo de gerar engajamento. É fundamental que você, ao buscar informações sobre o INSS, verifique sempre os canais oficiais do governo para não ser enganado por falsas promessas.