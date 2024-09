Publicado 29/09/2024 00:00





Se você é A Justiça Federal liberou R$ 2,7 bilhões para mais de 167 mil aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS que ganharam ações judiciais contra o órgão. Esse montante será pago a partir de hoje, por meio dos Tribunais Regionais Federais. O valor total inclui indenizações de até 60 salários mínimos para quem entrou com processos de revisão de benefícios, como aposentadoria e pensão. Irei explicar como você pode verificar se tem direito a esses valores e o que deve fazer para realizar a consulta.Se você é beneficiário do INSS e estava aguardando a liberação dos chamados "atrasados", a hora chegou. O Conselho da Justiça Federal (CJF) anunciou a liberação de R$ 2,7 bilhões, para 168.679 aposentados, pensionistas e outros segurados que ganharam ações judiciais contra o INSS. Esse montante faz parte das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) , indenizações que podem chegar a 60 salários mínimos.

Para saber se você faz parte desse grupo, é necessário acessar o site do Tribunal Regional Federal (TRF) da sua região. Cada tribunal possui um cronograma próprio para a liberação dos valores, e os beneficiários devem consultar as informações específicas de acordo com seu estado.





Para quem não conseguiu resolver questões pendentes com o A consulta pode ser feita de forma simples, mas é importante ter em mãos alguns dados essenciais, como CPF e número do processo. Dependendo do estado, apenas um desses números pode ser necessário para realizar a busca.Para quem não conseguiu resolver questões pendentes com o INSS , essa liberação pode trazer um grande alívio. E vale lembrar que, além dos beneficiários diretos, herdeiros de segurados falecidos também podem ter direito a receber esses valores, desde que comprovem legalmente o vínculo.

Portanto, se você ou algum familiar entrou com um processo de revisão de aposentadoria, ou outro benefício, é hora de verificar se os atrasados foram liberados. Fique atento aos prazos e informações divulgadas pelos tribunais. Esse pode ser o momento de receber o valor que lhe é devido após uma longa espera.