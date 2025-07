aposenta27jul - ARTE KIKO

Publicado 27/07/2025 00:00

Você já ouviu falar da Revisão da Vida Toda, mas ainda tem dúvidas se pode pedir ou se perdeu o prazo? Muitos aposentados ainda não entenderam se esse direito foi encerrado ou se ainda é possível garantir um valor maior no benefício. E é sobre isso que vamos falar hoje.

O que é a Revisão da Vida Toda?

Ainda é possível pedir a Revisão da Vida Toda?

No entanto, existem exceções importantes: quem já tinha processo judicial em andamento antes da decisão final do STF pode continuar normalmente com a ação e quem já havia conquistado a revisão e teve o benefício corrigido não será afetado.

Portanto, se você ainda não havia tomado providências, infelizmente não poderá mais solicitar essa revisão específica. A resposta direta é: para a maioria dos casos, não. Em 2024, o STF retrocedeu na decisão e cancelou a possibilidade de novos pedidos da Revisão da Vida Toda . Ou seja, quem não havia entrado com ação judicial antes da nova decisão perdeu o direito de solicitar.No entanto, existem exceções importantes: quem já tinha processo judicial em andamento antes da decisão final do STF pode continuar normalmente com a ação e quem já havia conquistado a revisão e teve o benefício corrigido não será afetado.Portanto, se você ainda não havia tomado providências, infelizmente não poderá mais solicitar essa revisão específica.

Existem outras formas de revisão?

* Revisão por erro de cálculo do INSS



*Revisão por tempo de contribuição não reconhecido



*Revisão do teto previdenciário



*Revisão da atividade especial (para quem trabalhou em condições insalubres ou perigosas)



*Revisão por inclusão de tempo rural ou como trabalhador doméstico



Esses tipos de revisão podem resultar em valores maiores de aposentadoria e até no recebimento de atrasados. Mas é necessário analisar cada caso individualmente, com um profissional capacitado.

Como saber se eu tenho direito?

A regra geral é que o prazo para pedir uma revisão é de até 10 anos após a concessão do benefício. Mesmo assim, é importante que você verifique:



*Se o INSS reconheceu todo o tempo de contribuição