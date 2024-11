Publicado 30/11/2024 00:00

Amanhã iniciamos o Advento, um tempo de esperança e preparação para o Natal. É comum, em meio à correria do final do ano, nos perdermos entre compromissos e esquecermos a verdadeira essência desta celebração. Ao decorarmos nossas casas, lembremo-nos de incluir o presépio, que nos convida a contemplar o sentido mais profundo do Natal.

Há mais de 800 anos, São Francisco de Assis deu vida ao primeiro presépio em Greccio, na Itália. Ele não buscava criar uma obra de arte, mas sim despertar nos corações a admiração pela humildade de Deus. Ao recriar a cena do nascimento de Jesus, São Francisco destacou as dificuldades enfrentadas pelo Menino Deus, que nasceu em uma simples gruta, repousou em uma manjedoura e foi aquecido pelo feno, cercado pelos animais.

O presépio, desde sua origem, ensina-nos a sobriedade e a simplicidade. Hoje, essas virtudes são especialmente importantes, pois vivemos em uma época em que o Natal, muitas vezes, é reduzido ao consumismo. Queremos presentear, organizar festas e celebrar com grandiosidade. Contudo, ao priorizarmos as coisas materiais, corremos o risco de perder o que realmente importa: o encontro com Deus que se fez homem para estar conosco.

Olhemos para o presépio como um chamado à reflexão. Ele nos lembra que o que conta, acima de tudo, são as pessoas, e não os objetos. No presépio, vemos a Sagrada Família – Jesus, Maria e José –, cercada pelos pastores e pela simplicidade da cena. É um convite para redescobrirmos a alegria que não vem de presentes ou festas, mas da proximidade de Jesus, da ternura de Deus e de Sua compaixão por nós.

Que este Advento seja uma oportunidade para reencontrarmos a essência do Natal, permitindo que o Menino Deus renasça em nossos corações e nos encha de sua paz.