Padre Omar 06 dezembro 2025

Publicado 06/12/2025 00:00

À medida que nos aproximamos do Natal, somos envolvidos por um ambiente de alegria exterior: luzes, encontros, celebrações. No entanto, não podemos esquecer que esta festa é, acima de tudo, um evento religioso, que pede uma sincera preparação espiritual. Neste tempo do Advento, escutemos a exortação de João Batista: “Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas!”.

Preparamos o caminho do Senhor quando examinamos a nossa consciência e confrontamos tudo aquilo em nós que não vem de Deus: a busca do sucesso a qualquer custo; o desejo de poder à custa dos mais frágeis; a indiferença diante da dor dos outros; o egoísmo que nos fecha à partilha e ao serviço.

O Advento é um tempo de graça que nos convida a retirar as máscaras e a entrarmos na fila dos humildes. É ocasião de nos libertar da ilusão da autossuficiência, de reconhecer nossos pecados e de buscar o perdão de Deus. É também tempo de pedir desculpa a quem magoamos. Assim começa uma vida nova. E o caminho para isso é apenas um: a humildade. Um caminho que nos purifica do sentido de superioridade, do formalismo e da hipocrisia; que nos ajuda a ver o outro como irmão, tão pecador quanto nós; que nos permite reconhecer em Jesus o Salvador que vem por nós como somos, com nossas pobrezas, misérias e limitações, porque necessitamos ser levantados, perdoados e salvos.

E lembremo-nos de uma verdade essencial: com Jesus, há sempre uma oportunidade de recomeçar. Nunca é tarde demais. Jesus espera por nós e nunca se cansa — ainda que tantas vezes sejamos repetitivos e vacilantes, Ele nunca se cansa.

Acolhamos, portanto, o apelo de João Batista para voltarmos o coração a Deus. Não deixemos que este Advento passe como mais uma sequência de dias no calendário. Este é um tempo de graça, e é para nós, aqui e agora!