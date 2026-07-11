Arte coluna Padre Omar 11-7-2026 - imagem gerada com ia

Arte coluna Padre Omar 11-7-2026imagem gerada com ia

Publicado 11/07/2026 00:00

A oração não deve se limitar aos momentos em que estamos na igreja ou participamos da Santa Missa. A vida inteira pode se tornar oração. Estamos sempre em diálogo com Deus, ainda que os nossos lábios permaneçam em silêncio, porque o coração nunca deixa de falar. Cada alegria torna-se um motivo de louvor, e cada provação, uma oportunidade para pedir ajuda.

A oração acontece no hoje. É no presente da nossa existência que Deus vem ao nosso encontro. Ela não elimina as dificuldades, mas transforma a maneira como as vivemos. Pela oração, a raiva cede lugar à serenidade, o amor é fortalecido, a alegria se multiplica e nasce em nós a capacidade de perdoar. O que parecia apenas um peso torna-se ocasião de crescimento e de encontro com Deus.

Quem começa o dia na oração enfrenta a vida com mais coragem. Os problemas deixam de ser obstáculos intransponíveis e podem tornar-se ocasiões de encontro com Deus. Quem caminha acompanhado pelo Senhor sente-se mais livre, mais forte e, sobretudo, mais feliz.

Por isso, somos chamados a rezar sempre, por tudo e por todos. Jesus nos pede algo que desafia o coração humano: “Rezai pelos vossos inimigos”. Rezemos por aqueles que amamos, por quem não conhecemos e também por aqueles que nos feriram. A oração alarga o coração e nos dispõe a um amor que ultrapassa as medidas humanas.

De modo especial, rezemos pelos que sofrem, pelos que choram na solidão e pelos que perderam a esperança. Talvez nunca saibamos a força que uma oração possui, mas Deus sabe. A oração realiza milagres.

Quem reza aprende também a amar mais. A oração nos ajuda a enxergar os outros para além de seus erros e pecados. A pessoa é sempre maior do que as suas falhas. Jesus não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Por isso, o discípulo de Cristo é chamado a abrir o coração, perdoar, compreender, aproximar-se de quem sofre e cultivar a mesma ternura do Senhor.

Amar assim é reconhecer que todos somos pecadores e, ao mesmo tempo, infinitamente amados por Deus, um por um.

