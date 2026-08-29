Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor e colunista do O Dia - Reprodução / Redes sociais

Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor e colunista do O DiaReprodução / Redes sociais

Publicado 29/08/2026 00:00 | Atualizado 29/08/2026 12:09

Vivemos, porém, um tempo marcado por crises, sofrimento humano e pela ruptura do equilíbrio da natureza. Essas realidades não estão separadas. Juntas, formam um apelo à paz que se eleva de um mundo ferido. Jesus Cristo nos oferece uma paz que o mundo não pode dar. Não se trata de uma paz superficial ou passageira, mas daquela que brota do amor de Cristo e de seu cuidado por cada pessoa.

Essa promessa contrasta com as guerras que presenciamos. Não apenas os grandes conflitos entre nações, mas também as pequenas guerras travadas diariamente bem perto de nós: nas ruas, nas famílias, nos ambientes de trabalho e até nas mídias sociais. São confrontos alimentados pela intolerância, pela injustiça e pela incapacidade de reconhecer o outro como irmão.

Em sua mensagem para essa data, o Papa Leão XIV recorda a necessidade de uma conversão do coração, que produza frutos de fidelidade a Deus, amor mútuo e respeito pelo dom da criação. A violência, a injustiça e a degradação ambiental não resultam apenas de estruturas insuficientes. Elas revelam um desequilíbrio que também se encontra no coração humano.

Por isso, construir uma sociedade pacífica exige transformar estruturas, mas também renovar os corações. Sem transformação interior, a paz permanecerá frágil. Quando, porém, os corações se deixam transformar por Cristo, surgem novas possibilidades de reconciliação, cuidado e fraternidade. Esse é também o caminho da verdadeira conversão ecológica: permitir que o encontro com Jesus Cristo transforme a nossa relação com as pessoas, com a criação e com o mundo que nos cerca.

