Publicado 15/08/2026 00:00

A família é o primeiro lugar onde aprendemos a nos comunicar. Antes mesmo de pronunciarmos as primeiras palavras, já experimentamos a linguagem do afeto, da presença, do cuidado e do amor. É no ambiente familiar que começamos a compreender o outro e a descobrir que a verdadeira comunicação nasce, antes de tudo, da capacidade de acolher e de escutar.

O Evangelho que narra a Visitação de Maria a Isabel nos oferece uma bela imagem dessa realidade. Ao chegar à casa de sua prima, Maria a saúda e, ao ouvir sua voz, o menino salta de alegria no ventre de Isabel. Antes de qualquer discurso, há um encontro. Antes das palavras, há uma comunicação feita de presença.

Essa experiência começa ainda no ventre materno, nossa primeira morada. Ali, envolvidos pelo cuidado da mãe, começamos a estabelecer contato com o mundo por meio dos sons, dos movimentos e do pulsar de um coração que nos acompanha. Por isso, a família pode ser compreendida como uma extensão desse primeiro abrigo: um lugar onde somos chamados a nos sentirmos amados, protegidos e pertencentes.

A família é também o espaço onde se aprende a conviver na diferença. Gerações, personalidades, expectativas e maneiras distintas de enxergar a vida se encontram no mesmo ambiente. E é justamente nessa convivência que aprendemos a escutar, esperar, ceder, perdoar, pedir perdão e recomeçar.

É também no ambiente familiar que muitos de nós aprendemos uma forma fundamental de comunicação: a oração. Quantos pais fazem o sinal da cruz sobre seus filhos antes de dormir! Quantas crianças aprendem suas primeiras orações ao lado da cama, recordando os avós, os familiares, os doentes e aqueles que precisam da ajuda de Deus! Gestos aparentemente simples que permanecem guardados no coração e ajudam a transmitir a fé de geração em geração.

Assim, muitos de nós aprendemos, em família, a dimensão religiosa da comunicação, que, no cristianismo, é profundamente marcada pelo amor. A oração em família nos ensina que não caminhamos sozinhos. Quando uma família reza, coloca suas alegrias e preocupações diante de Deus. Aprende também a olhar para além de si mesma, lembrando-se das necessidades dos outros e transformando a fé em amor e cuidado.







