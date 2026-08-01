Publicado 01/08/2026 00:00

Vivemos em uma sociedade que frequentemente confunde grandeza com poder e sucesso com superioridade. Nesse contexto, a humildade pode parecer uma virtude ultrapassada. No entanto, para o cristão, ela permanece como o fundamento da vida espiritual e um caminho seguro para a verdadeira felicidade.

Enquanto o orgulho e a soberba inflam o coração humano, levando-nos a acreditar que somos autossuficientes e maiores do que realmente somos, a humildade devolve tudo à sua justa medida. Ela nos faz reconhecer que somos criaturas amadas por Deus, dotadas de inúmeros talentos, mas também marcadas por limites, fragilidades e pela constante necessidade da graça divina.

Talvez um dos maiores perigos do nosso tempo seja a ilusão de controlar tudo. Esse delírio de onipotência alimenta a arrogância, o individualismo e a incapacidade de reconhecer o outro. A humildade, ao contrário, abre espaço para a confiança, a gratidão e o serviço.

Felizes aqueles que conservam no coração a consciência da própria pequenez. Não por acaso, Jesus inicia o Sermão da Montanha proclamando: “Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus”. Esta é a primeira das Bem-aventuranças porque sustenta todas as demais. Somente quem reconhece a própria pequenez é capaz de ser manso, misericordioso, puro de coração e promotor da paz.

O maior exemplo dessa verdade encontra-se em Maria. Deus não escolheu uma rainha poderosa nem uma personalidade influente da época. Escolheu uma jovem desconhecida de Nazaré, cuja maior riqueza era um coração totalmente disponível à sua vontade.

Depois do anúncio do anjo, Maria não fica contemplando o privilégio da missão que recebeu. Sua primeira atitude é levantar-se e partir apressadamente para servir Isabel. A Mãe de Deus escolhe o caminho do serviço silencioso. Não busca aplausos, reconhecimento ou protagonismo. Sua verdadeira grandeza manifesta-se na disponibilidade e na capacidade de colocar o outro em primeiro lugar.