Publicado 18/07/2026 00:00

Na próxima semana celebramos o Dia do Amigo. Em um tempo marcado por relações rápidas e, muitas vezes, superficiais, a amizade continua sendo um dos maiores presentes da vida e um dom de Deus. Por meio dos amigos, aprendemos a sair do egoísmo, a partilhar alegrias e dificuldades e a descobrir que ninguém caminha sozinho. A Sagrada Escritura afirma: "Nada se pode comparar a um amigo fiel, e nada se iguala ao seu valor" (Eclo 6,15).

Mas o Evangelho nos revela uma amizade ainda maior. Jesus diz aos seus discípulos: "Já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai" (Jo 15,15). Nessas palavras está um ponto fundamental da fé cristã: Jesus Cristo transforma radicalmente a nossa relação com Deus, tornando-a uma verdadeira amizade, fundada na confiança, na comunhão e no amor.

Toda amizade nasce do diálogo. Também a amizade com Jesus se alimenta da escuta e da palavra. O Senhor continua a falar conosco e nós respondemos na oração. Rezar não é informar a Deus sobre aquilo que Ele já sabe, mas abrir-lhe o coração, confiando-lhe nossas alegrias, angústias e esperanças.

Como toda amizade, também a nossa relação com Deus precisa ser cultivada. Muitas vezes, não é um grande rompimento que nos afasta do Senhor, mas o abandono da oração diária e da escuta da sua Palavra.

Neste Dia do Amigo, agradeçamos pelas pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Mas, acima de tudo, renovemos nossa amizade com Cristo, o Amigo fiel que jamais nos abandona. Quanto mais cultivamos essa amizade, mais descobrimos que nela encontramos a verdadeira alegria e o caminho seguro para a vida eterna.