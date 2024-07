Galvão Bueno - Divulgação/ Globo

Galvão BuenoDivulgação/ Globo

Publicado 21/07/2024 00:00

Quase todas as atenções de Galvão Bueno estão voltadas agora para os Jogos Olímpicos de Paris, entre 26 de julho e 11 de agosto, com seus trabalhos nos canais do Grupo Globo. Após o encerramento desse evento mundial, aí sim, o locutor dará mais atenção ao projeto de reality show, parceria entre Globo e Play9, cujo propósito é revelar um novo nome para a narração esportiva brasileira. Karine Alves dará apoio ao programa.



Dentro da emissora o título vem sendo chamado de “Haja Coração!”. Nome de trabalho. Provisório mesmo. Bem em cima de um de seus conhecidos bordões. Só que também já visto em uma novela assinada por Daniel Ortiz e exibida originalmente de 31 de maio a 8 de novembro de 2016. Mariana Ximenes, Malvino Salvador e João Baldasserini foram os protagonistas da comédia romântica. Daí o interesse em buscar um novo.



Fala-se que a Play9, responsável por tocar as inscrições do programa, fará o anúncio do nome oficial ainda em agosto, como também fornecerá todos os detalhes do formato. Na primeira fase, o reality terá 15 participantes, mas cinco serão dispensados ainda no primeiro episódio. Os 10 que sobrarem irão brigar pelo prêmio principal. Locutor esportivo, a história prova, não se faz da noite pro dia. Em todo caso...

TV Tudo

Lettícia Moraes - Arquivo Pessoal

Lettícia MoraesArquivo Pessoal

Mistérios



Falando em “Haja Coração”, a novela no caso, alguém saberia explicar por que Fernanda Vasconcellos sumiu das produções da Globo? O curioso é que Isabelle Drummond (“Verão 90”/2019) também não apareceu mais nas novelas da casa.





Série documental



André Di Mauro, ator e diretor, assina o roteiro da série "Games, Mitos e Lendas", que está sendo dirigida por Carolina Paiva e produzido pela Flora Filmes, para a TVC Rio de Janeiro. Trabalho documental sobre o universo dos games, composto por entrevistas com campeões e personalidades, entre outros temas.



Lançamento



Lettícia Moraes, atriz e dubladora, será uma das novidades da 12ª temporada da série “Reis” na Record. Surgirá em ‘A Emboscada’, subtítulo da produção. A atriz também integra o elenco do longa “A Miss”, do diretor Daniel Porto, ao lado de Helga Nemetik, Alexandre Lino, Maitê Padilha, Pedro David e Juhlia Ficer, ainda inédito.



Debates



Na Band, em agosto, Eduardo Oinegue vai mediar o encontro entre os candidatos à prefeitura de São Paulo. Já a companheira de “Jornal da Band”, a mineira Adriana Araújo, irá comandar o debate entre os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte.





Confeitaria



As gravações da primeira temporada do “MasterChef Confeitaria” serão disparadas no dia 15 de agosto, para um total de 9 episódios. O time de comando é o mesmo, liderado por Ana Paula Padrão.





Na mira



O Globoplay ainda tem no seu radar a ideia de fazer uma série baseada no livro Senhora do meu destino. Trabalho da dupla Susana Vieira e Mauro Alencar.





Humor



O Prime Video estreia no dia 8 de agosto a segunda temporada da série “5x Comédia”, estrelada por Lázaro Ramos, Fabiana Karla, Rafael Portugal, Fernanda Paes Leme e Ingrid Guimarães.

Agora, os protagonistas surgirão em situações cômicas envolvendo temas como a retomada ao convívio social, propagação de fake news e as relações no ambiente de trabalho.





Praça de guerra



Essa questão da exigência do registro profissional para o exercício da profissão de ator se tornou um dos assuntos mais comentados nos últimos dias. Daí, a torcida para que tudo possa ser resolvido da melhor maneira possível e não incentive uma caça às bruxas.

Importante lembrar que, se modelos, influenciadores e cantores conseguem espaços nas novelas, sem o devido preparo, é porque alguém permitiu.



Data



A Netflix marcou para o dia 21 de agosto a estreia da terceira e última temporada da série “De Volta aos 15”, estrelada por Maisa Silva e Camila Queiroz. Mas os rumores sobre um derivado (spin off) ainda circulam nos bastidores.



Por enquanto



O acordo entre Malu Mader e Globo é válido apenas para “Renascer”. Só que o retorno da atriz foi muito bem avaliado por fãs da novela e executivos do canal. Numa dessas...







Bate-Rebate

Depois de “Elas por Elas”, Globo ainda não tem um novo projeto para Mateus Solano...



· ... Ator que passou ao modelo de contrato por obra...



· ... Solano, aliás, deve investir mais em trabalhos no teatro.



· A União Brasileira de Compositores (UBC) anunciou, no canal do YouTube da associação, a estreia da série “Palavra de Autor”...



· ... Produzida em parceria com a Polaróide Produções Artísticas, aborda curiosidades em torno das histórias por trás das canções...



· ... O programa tem ao todo 13 episódios, com duração entre 60 e 90 minutos, e reúne nomes como Buchecha, Michael Sullivan, Isabella Taviani, Evandro Mesquita, Ana Vilela, Ronaldo Bastos, entre outros.



· Jeniffer Setti comemorou a confirmação da lista dos filmes indicados para a 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado com o filme “Filhos do Mangue”, de Eliane Caffé...



· ... O filme trata de diversas questões importantes, como violência doméstica e de gênero...



· ... Viver a Guida, uma mulher do mangue, foi um grande desafio, afirma Setti, que abriu mão de recursos como figurino, maquiagem ou cabelo para entregar o resultado.



· O livro Dois Caminhos (Amazon e rede de livrarias Santos), trabalho recente do advogado criminalista Daniel Tonetto, superou a marca de mil edições vendidas...



· ... Tonetto, em seus 7 livros de ficção, todos suspenses policiais, traz sua experiência de mais de 250 júris de homicídio para seus enredos e personagens, criando thrillers com uma linguagem acessível sobre o universo jurídico.



· A rádio Cultura FM, que acaba de completar 47 anos, viu seu perfil no Instagram quase dobrar o número de seguidores...



· ... Detalhe: nos últimos três meses, teve 172% a mais de contas alcançadas...



· ... O público que segue a rádio também rejuvenesceu: 46% de seus seguidores tem de 25 a 44 anos.













C’est fini

Os vencedores do Emmy 2024, o principal prêmio da televisão americana, serão conhecidos no dia 15 de setembro, domingo, às 21h. Transmissão a cargo da TNT e Max.



Então é isso. Domingo que vem tem mais. Tchau