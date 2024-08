Equipes da Record voltarão ao Marrocos, onde foi gravada parte da série "A Rainha da Pérsia" - Divulgação

Publicado 25/08/2024 00:00

A parceria Record-Seriella já está às voltas com os trabalhos da sua próxima superprodução, 'Paulo – O Apóstolo', escrita por Cristiane Cardoso, com direção-geral de Leonardo Miranda e estrelada por Murilo Cezar.

Por enquanto, os cuidados estão concentrados basicamente nos testes para seleção de elenco e nos detalhes de produção e figurino.

Cezar, o ator protagonista, vem se preparando há meses para desempenhar esse papel.

Trata-se de uma das figuras mais conhecidas dentro do cristianismo. O homem que passou de perseguidor de seguidores de Jesus a um dos seus mais influentes apóstolos. Uma trajetória marcada por grandes desafios, transformações e, até hoje, uma grande inspiração para os cristãos de todo o mundo.

Se nada mudar, as gravações terão início em novembro, movimentando equipes no Brasil e no Marrocos. A expectativa é para um total de 55 episódios.

Um outro detalhe interessante é que estão previstas várias participações especiais e importantes ao longo da história.

Seguindo o atual modelo de exibição, 'Paulo – O Apóstolo' irá estrear na plataforma de streaming Univer Video e, logo em seguida, na TV aberta.

TV Tudo

Novela das sete

Fátima Montenegro, atriz autista, cantora e diretora de coaching de atores, gravou participação especial em “Família é Tudo”, novela das sete da Globo. Em cenas que serão exibidas a partir do dia 4, ela surgirá como uma segurança que ajudará colocar Jéssica (Rafa Kalimann) na cadeia.

Tarde de estreias

Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante apresentam seus novos programas na Record, a partir de hoje. O 'Domingo Record' terá início às 12h30, apoiado pelo Jornalismo da casa. “O palco é o lugar onde quero estar”, diz Rachel, que entra na briga do “ao vivo” com o “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli.

Tom na área

Já, a partir das 14h, Tom Cavalcante comanda o game show 'Acerte ou Caia!'. Receita de humor, participação de famosos e uma competição que pode render um prêmio de até R$ 300 mil ao vencedor. Serão 176 competidores que participarão de 16 episódios. Uma movimentação que acaba sendo muito positiva para todo o mercado.

Versão creators

Mari Maria, influenciadora e empresária, com mais de 22 milhões de seguidores no Instagram, será uma das juradas do 'Shark Tank Brasil: Versão Creators', nova edição do programa voltada para criadores de conteúdo para o YouTube. Ela estará em um episódio que visa o empoderamento feminino, no qual apenas mulheres foram convidadas para sentar-se nas cadeiras dos 'Sharks' para julgar os projetos de outras mulheres. O programa estreia dia 26 no YT, mas, a participação de Mari só irá ao ar no dia 2 de setembro.

Falta pouco

Muito em breve, Marina Ruy Barbosa vai anunciar seus novos projetos para o audiovisual. Como empresária, a atriz também vive um grande momento.



Critérios

Gil do Vigor provocou a ira do sindicato dos atores do Rio e foi proibido de aparecer em 'Família é Tudo' por não possuir registro profissional. Só que para participação no 'Vai Que Cola' não precisou de autorização. Equipe da novela tentando entender os pesos e medidas.

Próxima parada

Thiago Martins, Zahy Tentehar, Carol Castro e Vinicius de Oliveira vão liderar o elenco do thriller 'Dez Mortes'. As filmagens começam ano que vem, em Nova Friburgo, Rio. O cineasta Marcelo de Paula assina o roteiro e a direção.

Apoio

Os ex-técnicos do 'The Voice Brasil', Lulu, Teló, Carlinhos, Ivete..., também darão sua contribuição ao 'Estrela da Casa'. A equipe é a mesma.

Vai entender

Os Jogos Olímpicos foram em frente, o Brasil não teve uma grande participação, mas o Sportv continua dedicando um espaço ao evento – Diário de Paris. Pra quê? Não está na hora de buscar alguma novidade?

Agora é esperar

Elenco da próxima edição de 'A Fazenda' fechado, agora só resta aguardar o anúncio dos participantes escolhidos. A estreia está marcada para o dia 16 de setembro.

Empenho

Duda Galvão, de apenas 11 anos, não corre de um desafio. Depois de viver Rosária, irmã mais nova de Chitãozinho e Xororó na série 'As Aventuras de José e Durval', do Globoplay, ela chamou atenção do cineasta David Schurmann, que a convidou para o seu novo longa, 'Meu Amigo Pinguim'. Detalhe: a atriz aprendeu inglês especialmente para este projeto e trabalhou ao lado de nomes como Jean Reno e Adriana Barraza. Estreia dia 12 de setembro.

Bate-Rebate

Felipe Cunha, diretor da série 'Neemias', derivado de 'A Rainha da Pérsia', tem seu trabalho muito elogiado pelo elenco...

... As gravações deverão ser concluídas ainda este mês...

... No total, 7 episódios e estreia marcada para dia 30 de setembro no Univer Video.

'Preto no Branco' é a série criada e produzida por Maria Gal, exibida pelo Canal Educação, toda segunda-feira, às 20h30...

... O programa debate o protagonismo negro, inclusão em diferentes espaços, questões raciais e a importância de ampliar essas discussões para conscientizar a sociedade.

Fernanda Montenegro não tirou a TV da sua vida, mas novelas, admite, não estão mais nos planos...

... Já deu sua enorme contribuição.

A produtora Endemol Shine continua muito atuante no Brasil...

...Seus formatos estão distribuídos por Globo, Record e Bandeirantes, principalmente.

Veículos da Band, como BandNews TV e as rádios, perderam profissionais para a Sala Digital Band Google...

... Cargos que serão repostos oportunamente.



C’est fini

Débora Ozório, já escalada em 'Garota do Momento', próxima novela das seis, não abandona a cruzada: “todo mundo pode ser artista, mas ator não é todo mundo que pode ser”. Por sua vez, a Globo parece não estar nem um pouco preocupada em relação ao mal-estar entre o Sated-Rio (sindicato) e influenciadores.

Então é isso. Mas domingo que vem tem mais. Tchau!