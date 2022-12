Luarlindo Ernesto, repórter do Jornal O DIA. - Arquivo O DIA

Luarlindo Ernesto, repórter do Jornal O DIA.Arquivo O DIA

Publicado 17/12/2022 06:00

As acerolas caídas no chão, e que correm para o meio fio da rua onde habito, atraem vizinhos. O sino da porteira deve andar cansado de tanto ser tocado: "Ô vizinho, posso pegar acerolas?". Claro que permito. Eu é que não vou pegar frutas. As folhas, quando em contato com a pele, provocam uma coceira federal. Então, convido para entrarem e colherem.

Ontem, faltando pouco para as 8 horas da manhã, alguém puxou a corda e o barulho do velho badalo veio alto, ferindo os meus ouvidos. Não deu outra: "Ô Luar, minha sobrinha de 6 anos viu as acerolas no chão e pediu para eu pegar. Posso ?". Só demorou o tempo necessário para que eu caminhasse até a porteira. Quase cem metros. E o vizinho já chegou munido com saco plástico. Ainda bem que já veio prevenido.



A cor vermelha forte das frutinhas atraem a atenção das pessoas. Mas, para chegar até a árvore, passam sob uma parreira - que está carregada

de cachos - e pelas árvores das frutas de conde e a da maçã - que ainda não deu sinal para que veio. Elas escondem as bananeiras e outras duas

parreiras. O pé de nêspera, que alimentava as ararinhas e outros pequenos pássaros, começou a tombar. Tive que sacrificá-lo. Acredito que eu tenha caído na boca (ou bico) dos pássaros. Devo estar sendo xingado até os dias de hoje. Bem, os vizinhos também ficaram sem as

nêsperas... Mas, o romã vai substituir. Já está quase no ponto de sair do vaso, na estufa, para o local definitivo no quintal.



Um vizinho, que anda sumido, o Nelson, sempre aparecia para pegar folhas de boldo, do ora pro nóbis, cidreira, e da graviola. Para não perder a viagem, ainda levava pimentas e goiabas. Mas o amigo me trouxe a canela de velho e babosa, que eu plantei. Até hoje, não sei porque, desconfio que Nelson fazia alguma mistura de ervas para vender, tipo garrafada. Nunca perguntei.

Tudo isso me faz lembrar da minha boa e velha avó materna, a Beatriz. Ela plantou, aqui no quintal, verduras e legumes. Um espetáculo sem agrotóxicos. Um fato que aconteceu com ela: no pacotinho de sementes, houve algum erro do embalador. Minha avó plantou tomate-cereja e nasceu berinjela.



Hoje em dia, com a correria do trabalho, não tenho mais verduras e muito menos legumes. Nem mesmo o pêssego, que era meu xodó, resistiu

às pragas. Ah, a laranja seleta foi derrotada por fungos. O caju, que trouxe da Ilha Grande há mais de 30 anos, foi outro que perdi. Acho

que vou tentar cultivar cevada. Sem os vizinhos saberem, é claro.