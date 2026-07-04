Publicado 04/07/2026 00:00

Distraído com o som da varrição das folhas secas caídas na grama do quintal, quase nem me dei conta da notícia sobre a previsão do tempo no rádio: o frio chegou causando na Região Sul, embalado por uma forte massa de ar polar que veio de carona num ciclone, trazendo chuva forte e geada nas áreas de serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

E pensei: precisamos nos preparar! Sim, estamos no Principado de Água Santa, distantes dos gaúchos e dos catarinenses, mas é sempre melhor prevenir a remediar. Pedi à patroa que pusesse mais água na chaleira para o café e convoquei logo cedo os veteranos para a reunião semanal do Conselho.E começamos a checagem dos itens invernais: lareira, churrasqueira e agasalhos. Agasalhos verdes e amarelos.

Aliás, como o cardápio para o dia do jogo do Brasil com a Noruega: mocotó com grão-de-bico e agrião. Dá a coloração verde e amarelo. Afinal, somos bons brasileiros. Para isso, o mocotó tem que ser cozido. Mas antes precisa estar bem barbeado, desossado e destroçado em pedaços, de preferência em cubos pequenos, para depois juntar os salgados, o grão-de-bico, que é amarelo, e o verde agrião.

O Nonato, o mais recente amigo de infância, que fugiu de Jacarepaguá para Iguaba Grande, na Região dos Lagos, na pandemia, soube do mocotó e avisou que estará presente.

Ele, que é um dos nossos assessores financeiros, ficou de fazer o cálculo da quantidade necessária de sólidos e de líquidos no panelão de quartel que a patroa conseguiu para não faltar comida na hora do jogo.Ainda estávamos no cardápio quando Fernando lembrou que o clima está cada vez mais extremo e citou a onda de calor que vem fritando a Europa. Na Espanha, mais de mil pessoas morreram e, em Paris, chegou à temperatura de 40 graus.

— A Torre Eiffel cresceu dez centímetros.

O aço expandiu de tanto calor!!Na Espanha, o clima está de endoidar gente sã. Aliás, tá dando nó na cabeça de passarinho. No outro dia mesmo, uma ararinha foi parar no quintal do vizinho de boreste e só não foi às vias de fato com o cachorro da família porque o amigo avistou a ave antes dela virar refeição.

A ararinha perdida não conseguia voar e foi para dentro da casa, onde outros animais (de estimação) começaram a cercá-la. Nem mesmo com toda a ameaça desse reino animal doméstico a ararinha quis embora.

O vizinho chegou a pensar que ela estava ferida e que precisaria de cuidados veterinários. Uma equipe de amigos se prontificou a ajudar. Ligaram para todo tipo de serviço de resgate. Mas, depois de algumas horas, quando finalmente um serviço oficial foi contactado, a ararinha se levantou, se sacudiu toda, bateu asas e voou, diante de um público de voluntários incrédulos com a velocidade de sua recuperação.

— Ela devia estar cansada ou confusa. O tempo toda hora muda, deve ter confundido o animal — comentou Júlio.

E, voltando para os preparativos pro frio e pro jogo do Brasil com a Noruega, Fred, o suíço que gosta de inventar coisas, sugeriu que produzíssemos o hidromel, a bebida milenar dos vikings, à base de mel e leveduras.

Claro que não precisaríamos produzir. Vende na internet.Bem, esperamos que até o jogo no domingo a situação na cidade volte ao normal, depois de uma semana agitada pela greve dos rodoviários. Por conta de tanta confusão para ir e voltar do trabalho, o pobre está transitando de carro de aplicativo, no modo rachadinha. Será que essa moda pega?