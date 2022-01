Equipe do Lixo Zero e da Guarda Municipal em operação no calçadão de Bangu - Maíra Coelho / Agência O Dia

Publicado 06/01/2022 08:00

Quem está devendo à Comlurb vai poder parcelar o débito em até 12 vezes. Mas atenção: o valor mínimo mensal é de R$ 50, para pessoa física, e de R$ 150, para pessoa jurídica - com reajuste anual conforme o IPCA. Para empresas credenciadas pela companhia, a prestação só pode chegar 30% do faturamento médio dos últimos 12 meses. As regras valem tanto para pessoas multadas pelo Lixo Zero, como para grandes geradores. As regras estão no Diário Oficial de terça-feira (04).