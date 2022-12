Plenário da Assembleia Legislativa do Rio - Júlia Passos / Alerj

Plenário da Assembleia Legislativa do RioJúlia Passos / Alerj

Publicado 14/12/2022 09:00

A eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa vai ser só em fevereiro — mas quem não quer dar uma de camarão e ser levado pela onda, já busca garantir espaço na próxima legislatura. Rodrigo Amorim (PTB) é um que se movimenta para galgar uma das posições mais cobiçadas do parlamento: a presidência da principal comissão da Casa, a CCJ. Porém, se por um lado ele tem como trunfo uma boa relação com o Palácio Guanabara, por outro enfrenta resistência entre os colegas. E não só no campo ideológico oposto. Maior partido da atual e da próxima legislatura, com 17 cadeiras, o PL não pretende abrir mão da indicação. Na legenda, quem lidera as apostas é Dr. Serginho — também cotado para líder de governo, assim como Gustavo Tutuca (PP).

Picadinho

O Fórum da Alerj de Desenvolvimento do Estado do Rio receberá o prêmio Lixo Zero Brasil, pelas iniciativas para redução da geração de resíduos sólidos.

Amanhã, a ativista Anielle Franco lança "Minha irmã e eu", na livraria Blooks, às 19h. O livro é um espécie de diário que começou a escrever após o assassinato de Marielle Franco.

Está no site da Faperj o resultado dos editais Cientistas e Jovem Cientista do Estado do Rio de Janeiro, que investiu R$ 37 milhões na pesquisa fluminense, em 36 meses.