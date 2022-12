Deputados estaduais eleitos durante a cerimônia de diplomação, conduzida pelo TRE, no Theatro Municipal - Julia Passos / Alerj

Deputados estaduais eleitos durante a cerimônia de diplomação, conduzida pelo TRE, no Theatro MunicipalJulia Passos / Alerj

Publicado 17/12/2022 07:00

Mais do que cortês, a diplomação da nova legislatura estadual teve ares de camaradagem mesmo. Independentemente de orientação ideológica, todos os deputados eleitos foram aplaudidíssimos pelos colegas — em uma clara diferença em relação a 2018. O nome de Rodrigo Bacellar teve até direito a gritinhos de "presidente". O atual ocupante do cargo, no entanto, não foi esquecido: a frisa de André Ceciliano (PT) foi parada obrigatória no caminho dos diplomados.