CSN, no Sul Fluminense, pode ser uma das beneficiadas por regime tributário diferenciadoDivulgação

Publicado 16/12/2022 09:00

A turma do Sul Fluminense vai estar ligada no Tribunal de Justiça na próxima segunda-feira (19): na pauta, está o julgamento da ação de inconstitucionalidade da Lei 8.960/20, que criou um regime tributário diferenciado para o setor metalmecânico. Um dos pontos contestados pelo Ministério Público à "Lei do Aço", de Gustavo Tutuca (PP), foi a falta, à época, de um estudo de impacto econômico. Essa parte, pelo menos, foi sanada: a UFRJ, com a chancela da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apresentou uma avaliação — incluída nos autos pela Procuradoria Geral do Estado. A expectativa do governo é fazer com que a lei, suspensa liminarmente, volte a valer. E, com isso, torce para a previsão de 4 mil novos empregos se concretizar.

Picadinho

O Instituto Lavie promove a chegada de Papai Noel no bairro Jardim Iguaçu, em Nova Iguaçu, na amanhã de manhã. Serão distribuídos cerca de 600 presentes.

Hoje, o projeto Na Régua, da Secretaria estadual de Infraestrutura, lança uma coletânea de artigos acadêmicos feitos com base na experiência da política habitacional.

A Fundação Nacional de Artes inicia nesta sexta-feira a agenda de atividades de reinauguração do Teatro Glauce Rocha, no Centro do Rio.