Politica - Coletiva de imprensa no TRE, no centyro do Riode Janeiro, na manha de hoje. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Politica - Coletiva de imprensa no TRE, no centyro do Riode Janeiro, na manha de hoje.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/12/2022 11:00

Cláudio Castro (PL) está amarrando a ida do futuro Mais Brasil (fusão do PTB e do Patriota) para a sua base. O problema é que, na capital, o partido também conversa com Eduardo Paes (PSD) — e, no pleito municipal, os grupos devem se enfrentar. Marcio Santos tenta fechar com o prefeito.

Relatar erro

Você pode gostar