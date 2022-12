Subprefeitura encontra 'ateliê' atrás de prédio no Alto Leblon - Divulgação

Publicado 14/12/2022 13:10

A Subprefeitura da Zona Sul se deparou com uma situação um tanto inusitada na terça-feira (13), ao responder a uma denúncia de uma construção irregular na mata do Alto Leblon, atrás de um prédio.

Ao chegar ao local, junto com equipes da Ordem Pública e da Assistência Social, de fato encontraram uma habitação improvisada. O responsável pela "obra", no entanto, afirmou se tratar de seu "ateliê". E explicou sua origem: ele teria sido "clonado", além de ter um "chip" implantado no corpo para ser controlado.

A Assistência Social tentou oferecer ajuda para o homem tirar documentos ou ser encaminhado a um abrigo, mas as ofertas foram recusadas.

Já a estrutura criada por ele foi desmontada.