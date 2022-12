Partido foi criado pela fusão do PSL com o DEM - Reprodução

Publicado 14/12/2022 11:00

Com as negociações por espaço junto ao governo do estado atravancadas, já tem quem defenda que a bancada do União Brasil na Alerj adote uma postura... de oposição (!). O argumento é de alinhamento à direção nacional — em harmonia com o governo federal e com Eduardo Paes.