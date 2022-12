A deputada Renata Souza (PSOL) - Octacílio Barbosa / Alerj

Publicado 15/12/2022 07:00

Ao perceber que não havia qualquer sinalização do governo no sentido de manter o Supera RJ no ano que vem, Renata Souza (PSOL) correu para protocolar um projeto prorrogando o auxílio por mais um ano. A deputada ficou mais preocupada ainda ao ver que o orçamento estadual teve um corte de R$ 479 milhões na ação "Combate Enfrentamento à Situação de Pobreza". Ela agora tenta articular a tramitação em urgência — antes que a Casa encerre os trabalhos de 2022.