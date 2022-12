Valdecy da Saúde, Val Ceasa, Cláudio Castro, Jair Bittencourt e Rodrigo Bacellar - Reprodução / redes sociais

Publicado 14/12/2022 17:55 | Atualizado 14/12/2022 17:59

Nas redes sociais, um registro do pedido de investimentos "nas áreas da saúde, segurança e educação". Mas o que a postagem de Val Ceasa (Patriota) não contou é que a reunião do deputado e dos colegas Valdecy da Saúde (PL) e Jair Bittencourt (PL) com o governador Cláudio Castro (PL) e seu secretário de Governo, Rodrigo Bacellar (PL), sacramentou o convite para Bittencourt assumir a pasta de Agricultura no novo governo.

O cargo não é estranho ao 1º vice-presidente da Alerj: o parlamentar do Norte Fluminense ocupou a mesma função na gestão de Luiz Fernando Pezão.

Com a nomeação, quem garante a permanência no Legislativo é Delegado Carlos Augusto, que ficou com a primeira suplência do PL.