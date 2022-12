Prefeitura do Rio - Divulgação

Publicado 15/12/2022 09:00

Embora a Secretaria de Fazenda tenha mostrado à Câmara, nesta semana, um aumento na arrecadação do segundo quadrimestre de 10% em relação ao ano passado, Teresa Bergher (Cidadania) está preocupada com as contas. A 16 dias do fim do ano, ainda faltam R$ 5,1 bilhões para a previsão de R$ 39,9 bilhões ser cumprida. "O montante arrecadado até agora deixa R$ 1,7 bilhão da despesa empenhada sem cobertura", preocupa-se a vereadora. Segundo um levantamento do seu gabinete, a prefeitura arrecada, em média, R$ 100 milhões por dia — insuficientes para atingir a meta. Desde 2009, os cofres só botaram R$ 5 bilhões (em valores corrigidos) para dentro no mês de dezembro uma única vez: em 2015, com os investimentos olímpicos na cidade.

Picadinho

