Otoni de PaulaDivulgação

Publicado 15/12/2022 13:00

Pastor da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, o federal Otoni de Paula (MDB) recebeu a unção do apóstolo Valdemiro Santiago, e, com isso, sagrou-se representante da Igreja Mundial do Poder de Deus no parlamento. Ele quer disputar a presidência da bancada evangélica.