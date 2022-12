Políticos do Norte Fluminense trocam gentilezas na diplomação dos eleitos. Na foto, Rodrigo Bacellar, Chico Machado, Bruno Dauaire e Wladimir Garotinho - Divulgação

Publicado 16/12/2022 15:26

Os Goytacazes entraram para a história como uma tribo feroz, mas, na cerimônia de diplomação, nesta sexta-feira (16), o clima da turma de Campos era de paz. Na plateia do Theatro Municipal, o prefeito Wladimir Garotinho (União) inclusive apertou a mão e tirou foto com Rodrigo Bacellar (PL), deixando para as rusgas entre os políticos no passado.