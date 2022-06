Cláudio Castro discursa em Campos dos Goytacazes - Philippe Lima / Governo do RJ

Cláudio Castro discursa em Campos dos GoytacazesPhilippe Lima / Governo do RJ

Publicado 15/06/2022 15:31

Polos opostos se reuniram nesta quarta-feira (15) no Parque Saraiva, em Campos dos Goytacazes — no palanque do governador Cláudio Castro (PL). No lançamento das obras, que ficaram paradas por anos, estavam os desafetos Rodrigo Bacellar (PL) e o prefeito Wladimir Garotinho (União).

Em seu discurso, Bacellar, ex-secretário de Governo, partiu para cima do adversário — e acusou a ex-prefeita Rosinha (mãe de Wladimir) de ter tirado os paralelepípedos do lugar. Visivelmente incomodado, o alcaide quase deixou o palco, mas foi contido pela turma do deixa-disso.

O filho do ex-governador Anthony Garotinho (União) — pré-candidato ao Palácio Guanabara, desafiando o atual ocupante do cargo — fez o possível para equilibrar vários pratos. Por um lado, a cidade não pode prescindir de investimentos estaduais, e, por outro, tenta manter o bom relacionamento com a capital enquanto o pai e a irmã, a deputada Clarissa, disparam torpedos na direção de Castro.

O próprio relacionamento entre Bacellar e Wladimir está longe de ser dos melhores. A Câmara Municipal ainda não saiu do impasse criado desde que o irmão do deputado estadual venceu uma disputa antecipada pelo controle da Casa a partir de janeiro do ano que vem.

A véspera de feriado do governador começou em Itaperuna, e termina em Macaé, com um evento para a ordem de início da duplicação da Ponte da Barra e das obras de revitalização da Avenida Rui Barbosa.