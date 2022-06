Teste Covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Teste Covid-19Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/06/2022 09:00

Sabe aquela sensação de que está todo mundo pegando Covid-19 de novo? Não é apenas impressão, pelo menos se considerarmos os testes realizados pela Clínica Felippe Mattoso, Labs a e LAFE, marcas do Grupo Fleury no Rio de Janeiro. Nas cidades onde a rede particular está presente, há um crescimento gradativo na positividade desde março deste ano. Naquele mês, de todos os exames, 9,41% detectaram o SARS-CoV-2. Já em maio, o índice foi de 25,15%.