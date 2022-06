Sala de aula - Reprodução

Publicado 15/06/2022 07:00

A solução articulada entre a Alerj, o Governo do Rio, MPRJ e Defensoria para garantir professores nas salas de aula estaduais sai do papel nesta quarta-feira (15). Ou melhor, das telas de computador. O Diário Oficial traz o edital para que 600 professores sejam contratados para a rede. As vagas de Professor Doc I, com carga horária semanal de 16 horas, serão oferecidas a profissionais aprovados nos concursos promovidos nos anos de 2013 e 2014. A publicação inclui ainda informações como cronograma e requisitos para o processo admissional.