Plenário do Palácio Pedro Ernesto - Renan Olaz/CMRJ

Publicado 14/06/2022 11:00

A cara de pau dos bandidos não tem limite. Na última semana, pelo menos cinco vereadores se queixaram de terem suas fotos usadas por números estranhos tentando se passar por eles. É o velho golpe do zap, no qual são enviadas mensagens pedindo pix e transferências bancárias. Os impostores usaram as imagens de Tânia Bastos (Republicanos), Alexandre Isquierdo (União), Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), Reimont (PT) e Vera Lins (Progressistas).