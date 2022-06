O ex-governador Anthony Garotinho - Foto/Rede social

O ex-governador Anthony Garotinho Foto/Rede social

Publicado 14/06/2022 08:00

Os próximos dois dias serão cruciais para o ex-governador Anthony Garotinho firmar sua candidatura ao governo — no próprio União. Parte considerável do partido no Rio quer fechar a aliança com Cláudio Castro (PL), mas deputados que dão sustentação a essa ala não andam lá tão satisfeitos com o tratamento dado pelo Guanabara. Na segunda-feira (13), Rodrigo Bacellar (PL) até tentou aparar as arestas em um almoço para a base, mas a recepção foi um tanto morna. E na quarta, a legenda se reúne para discutir os rumos.