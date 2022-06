André Ceciliano (PT) no lançamento do comitê Brizolula - Divulgação

Publicado 13/06/2022 16:10

Em meio às incertezas sobre a configuração final do campo da centro-esquerda quando as candidaturas finalmente forem registradas na Justiça Eleitoral, a Executiva estadual do PT lançou um documento nesta segunda-feira (13) para reafirmar o apoio a André Ceciliano como postulante ao Senado.

A manifestação ressalta ações do pré-candidato que falam ao espectro político, como a Lei da Escola Sem Mordaça (em oposição ao movimento Escola Sem Partido) e a criação do auxílio estadual Supera RJ — gestado na Alerj e implementado por Cláudio Castro (PL).



Ceciliano disputa com Alessandro Molon (PSB) o posto de candidato progressista — sendo que o adversário conquistou a chancela formal de PSOL e Rede , além do endosso de figuras públicas, como o apresentador Gregório Duvivier

"Reafirmamos a pré-candidatura única ao Senado Federal na chapa com o PSB, que deve ser do companheiro André Ceciliano, respeitando os acordos que foram feitos entre as Direções Nacionais do PT e PSB", diz trecho do texto feito pelo Partido dos Trabalhadores. Leia abaixo a íntegra:

"Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2022.

Resolução da Executiva Estadual do PT-RJ.

Nos últimos anos, a Direção Estadual do PT-RJ vem realizando um grande trabalho de organização e fortalecimento do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em todas as regiões do estado e também de muito diálogo pela construção de um campo democrático e progressista. Ao mesmo tempo, todo esse movimento nos possibilitou um novo horizonte para as eleições de 2022, bem como a construção de um nome forte e com muita experiência para a disputa eleitoral ao Senado.

André Ceciliano tem feito um excelente trabalho como Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa, sendo responsável por barrar a mais retrógrada agenda bolsonarista, criando a Lei da Escola Sem Mordaça, que garante a liberdade de pensamento e de opinião a professores, estudantes e funcionários no ambiente escolar no Rio de Janeiro, e por garantir vitórias importantes para os trabalhadores. Na ALERJ, vem atuando pela recuperação econômica do estado, com a aprovação do Supera-RJ, do auxílio emergencial estadual, e lutando pelos direitos dos servidores públicos e dos profissionais da segurança pública, além da defesa das Universidades Estaduais e dos Centros de Pesquisa. Com sua capacidade de articulação, aprovou o Fundo Soberano para investimento em infraestrutura através de recursos provenientes da exploração de Petróleo, que representa um passaporte para o futuro do nosso estado.

É por tudo isso que reafirmamos que o pré-candidato ao Senado Federal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é o nosso companheiro e Presidente da Assembleia Legislativa André Ceciliano. Com uma longa trajetória no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, seu único partido, André Ceciliano sempre esteve conosco, com companheirismo e lealdade, inclusive durante os momentos mais desafiadores da nossa história, de perseguição ao PT e ao presidente Lula, nossa maior liderança.

O PT-RJ tem unidade em torno da pré-candidatura de André Ceciliano ao Senado Federal, assim como também tem unidade na construção da aliança com o PSB em nome de Marcelo Freixo, pré-candidato ao Governo do Estado. Reafirmamos a pré-candidatura única ao Senado Federal na chapa com o PSB, que deve ser do companheiro André Ceciliano, respeitando os acordos que foram feitos entre as Direções Nacionais do PT e PSB.

Esse momento desafiador nos exige um Senador com experiência e que realmente conheça as urgências do estado. Temos certeza que o André Ceciliano é o nome mais preparado para representar a população fluminense e ajudar o Presidente Lula na reconstrução do Brasil do emprego, da comida no prato e da dignidade.

Vamos juntos com André, Freixo e Lula, para reconquistar os direitos e a esperança do povo!"