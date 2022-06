Max Lemos, Cláudio Castro e Romário participam do lançamento de obra habitacional no Alemão - Divulgação

Max Lemos, Cláudio Castro e Romário participam do lançamento de obra habitacional no AlemãoDivulgação

Publicado 11/06/2022 16:32 | Atualizado 11/06/2022 16:37

Depois de dar ordem de início às obras de três conjuntos habitacionais no Complexo do Alemão, na tarde deste sábado (11), o governador Cláudio Castro (PL) não resistiu ao apelo do Bar da Sardinha. Quebrando o protocolo de segurança e acompanhado pelo senador Romário (PL), pelo ex-secretário de Infraestrutura Max Lemos (PROS) e pelo estadual Thiago Pampolha (União), ele foi conferir a feijoada servida no local.