Projeto de condomínio que será erguido no Complexo do AlemãoDivulgação

Publicado 11/06/2022 11:00

Cláudio Castro vai hoje ao Complexo do Alemão para dar o pontapé inicial na construção de três conjuntos habitacionais, na primeira fase do programa estadual Casa da Gente. No total, serão 495 apartamentos de dois quartos, projetados pela Seinfra, mas a ambição do governo vai além: é prevista a entrega de 1,3 mil moradias na comunidade. Os condomínios que já vão sair do papel terão centro comunitário e área de convivência com churrasqueira e playground.