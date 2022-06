Prefeito Eduardo Paes - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/06/2022

Não está fácil a nova vida de cacique partidário para Eduardo Paes. O grupo político que se formou ao redor do prefeito e migrou em massa para o PSD tinha como premissa não dar as mãos a Jair Bolsonaro. Portanto, uma eventual costura com a chapa de Cláudio Castro (PL) deixaria muita gente fula da vida. E, por outro lado, Felipe Santa Cruz não tem agradado a base, já que o aspira ainda patina nas pesquisas. Sem contar que, na ausência da campanha majoritária, sobra muito mais para as proporcionais...