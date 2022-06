Campanhas de arrecadação estão permitidas desde 15 de maio - Marri Nogueira/Agência Senado

Campanhas de arrecadação estão permitidas desde 15 de maioMarri Nogueira/Agência Senado

Publicado 12/06/2022 09:00

Quase um mês após a liberação das vaquinhas virtuais para complementar o orçamento das campanhas, 15 empresas foram habilitadas pelo TSE para organizar a arrecadação — mas, entre elas, duas ainda não informaram os respectivos sites. Esse número ainda pode aumentar: ao todo, são 32 cadastros, sendo 15 incompletos e dois em fase de análise. E a esquerda fluminense já começou a criar perfis em portais de arrecadação — as doações é que caminham a passos lentos. Jandira Feghali (PCdoB), pré-candidata à reeleição federal, recebeu o apoio de uma pessoa, chegando a R$50. Já Inês Pandeló (PT), que pretende retornar à Alerj, continua na estaca zero. O ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous (PT), por outro lado, saiu na frente e conseguiu R$ 9.378 para colocar no cofre quando as campanhas puderem ir para a rua. Mais ao centro do espectro, Daniel Soranz (PSD) está bem na fita: até o fechamento desta nota, ele tinha batido 70% da meta de R$ 100 mil.

Te vejo em Oxford

Mesmo que não marquem uma reunião para aparar as arestas, Eduardo Paes e Rodrigo Maia podem acabar se encontrando... na Inglaterra. Os dois confirmaram presença em um evento em Oxford — mas em dias diferentes.

Views e likes explícitos

Efeito da política: depois de anunciar a pré-candidatura a estadual, Bianca Naldy viu um aumento substancial de acessos em seu canal em um site pornô. Ela, no entanto, já fez a primeira promessa: largar a web se for eleita.

Picadinho

Os professores Carlos Frota, Márcio Alvim, Eduardo Damian e outros nomes de peso do Direito Eleitoral participarão do 2º Encontro sobre Direito Eleitoral no dia 24.

Hoje, o Américas Shopping promove às 19h um show do Saxofonista do Kid Abelha, George Israel. A entrada é gratuita.

O antropólogo afro-europeu Jacques D' Adesky, lança "Uma Breve História do Racismo", na Travessa de Botafogo, hoje, às 18h.

A advogada Alessandra Santos receberá das mãos da deputada Tia Ju, o prêmio Dandara. A entrega será no Plenário da Alerj no próximo dia 23 a partir das 18h30.