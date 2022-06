O ex-prefeito Marcelo Crivella - Reprodução / redes sociais

O ex-prefeito Marcelo CrivellaReprodução / redes sociais

Publicado 14/06/2022 09:00

As águas dos Republicanos estão mais agitadas do que o dilúvio de Noé. Embora Marcelo Crivella venha seguindo uma agenda pelo interior do Rio com toda a pinta de quem pretende concorrer a um cargo majoritário, o partido não quer nem ouvir falar do assunto. E se as pretensões ao Senado já eram mal vistas — afinal, como candidato a deputado, ele ajudaria a aumentar o tamanho da bancada fluminense em Brasília —, o zunzunzum sobre uma postulação ao governo tem causado trovoadas. A boa colocação do ex-prefeito nas pesquisas, chegando a pontuar 16% de intenções, pode até fazer as vezes de mosca azul no seu entorno. Mas na legenda, que comanda a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a cúpula política está irredutível. Entre as orações na vigília da Força Jovem Universal, que percorreu várias igrejas do estado no último fim de semana, a política deu o ar da graça: a decisão é de negar a legenda caso Crivella insista em outro plano.





Idosos e PCDs agradecem

Não vai passar em branco o segundo aniversário da falta de manutenção das escadas rolantes do calçadão de Campo Grande. Luiz Ramos Filho mandou um ofício ao próprio Eduardo Paes pedindo que interceda com a Rioluz.

Todo cuidado nas redes é pouco

Os vereadores que fazem parte do Conselho de Ética estão tendo um trabalho a mais: com toda a atenção do caso Gabriel Monteiro, os gabinetes têm dado uma atenção extra às redes, para identificar perfis falsos ou haters.

Picadinho

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo, em parceria com a Petrobras, realiza hoje, às 18h, uma live no Facebook para falar sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes.

O ex-deputado e empresário Mauro Magalhães deu palestra no seminário promovido pelo Movimento Pacto de Resgate Ambiental.

Ballet “O Corsário” com a BEMO-TMRJ, em versão inédita, de quarta a domingo, com ingressos populares, no Theatro Municipal.

O EP "Moisés Navarro - Aquele Abraço, Gilberto Gil, Vol. II”, com quatro canções de autoria de Gilberto Gil, está disponível nas plataformas digitais.