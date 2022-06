Marcelo Freixo, deputado federal (PSB-RJ) - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Publicado 14/06/2022 14:20

O PV está nos preparativos finais para oficializar o apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio. O ato está marcado para quarta-feira (15), véspera do feriado de Corpus Christi, na sede do partido no Centro do Rio.

"Com alianças programáticas e ideológicas, sempre fundamentadas pela premissa ambiental e ecológica, o Partido Verde, que compõe a Federação junto ao PT e PCdoB, a nível nacional, mantém uma diretriz progressista também para a disputa eleitoral no Estado do Rio de Janeiro", diz nota dos verdes.

Por enquanto, a aliança construída pelo deputado federal conta com sua própria legenda, além das duas federações do campo progressista, PT-PV-PCdoB e PSOL-Rede.