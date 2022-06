O clima no gabinete de Gabriel Monteiro (PL), na terça-feira (14), era de comemoração. O vereador , acusado de quebra de decoro parlamentar — em uma denúncia que vai de manipulação de vídeos em seu canal da internet a filmagem de sexo com uma menor de idade — colecionou duas vitórias retóricas nesta semana. Por um lado, a vistoria da Polícia Civil na Câmara em busca de grampos não encontrou nada. E, por outro, o laudo sobre o acidente que vitimou o ex-assessor e acusador Vinícius Witeze indicou não haver irregularidades no veículo, apenas desgaste no sistema de freios. A avaliação é que os resultados alimentam o argumento que o processo, como um todo, não passa de uma grande tempestade num copo d'água. A turma que articula a manutenção do mandato do vereador está animada, ainda, com o calendário: como a votação em plenário só acontece em agosto, há tempo de sobra para o caso esfriar — e também para sensibilizar os colegas.