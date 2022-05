Wladimir Garotinho faz post nas redes sociais agradecendo Cláudio Castro pela parceria - Divulgação

Publicado 19/05/2022 14:56 | Atualizado 19/05/2022 14:58

A deputada federal Clarissa Garotinho já saiu na frente, fazendo uma publicação no Instagram apoiando a pré-candidatura do pai . Anthony Garotinho (União) recebeu do União Brasil, na última quarta (18), o sinal verde para se lançar à disputa do Palácio Guanabara.