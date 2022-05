Antonio Rueda, Garotinho, Luciano Bivar e Clarissa Matheus - Divulgação

Publicado 19/05/2022 09:00

O sinal verde para Anthony Garotinho se apresentar como pré-candidato do União Brasil ao governo do Rio agitou os bastidores da política fluminense. Ainda que a confirmação do ex-governador dependa do martelo da Comissão Instituidora do partido, uma saída definitiva da base é vista como solução (ainda que ruim) para um impasse de meses. Dono do maior tempo de TV, o 44 vinha requisitando um espaço condizente na estrutura do estado. E, nesse chove não molha, a deputada Clarissa — cada vez mais próxima do presidente Jair Bolsonaro — encontrou campo aberto para cerrar fogo contra o chefe do Guanabara. O tiroteio, temperado pela proximidade de Castro com o também campista Rodrigo Bacellar (PL), teve resposta ontem mesmo. Nas redes, o ex-secretário de Governo se referiu à postulação do patriarca adversário como um "delírio". No União, no entanto, já havia quem começasse a brincar com jingles com os nomes de Garotinho e Bivar.

Nas últimas gotas

O banco de sangue do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, está quase zerado. A unidade, que realizou 17 mil atendimentos de alta complexidade em 2021, faz uma campanha de doação amanhã, das 8h às 15h.

Picadinho

Tarcísio Cisão, dos blocos de Carnaval Amigos da Onça e Vulcão Erupçado, lança hoje, no Teatro Armando Gonzaga, o infantil, "O mágico trem Pim Pom Pim"

A casa de música da Lapa Dolores Club recebe, hoje, o grupo niteroiense de jazz Mac Willian Caetano Hammond Quarteto

O advogado Luiz Mantovani promove almoço beneficente, neste sábado, às 12h, no Orfanato Santa Rita de Cássia.

O jornalista e presidente da ABL, Merval Pereira, fala sobre "Conjuntura Brasileira e o Futuro" hoje, às 11h, no Ibmec Centro. Inscrições no site.