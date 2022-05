O presidente da Força-RJ, Carlos Fidalgo - Divulgação / Força Sindical

Publicado 18/05/2022 13:31

Na próxima pesquisa de intenções de voto ao Senado, os institutos terão mais um nome nas sondagens: o do presidente da Força Sindical do Rio, Carlos Fidalgo. Na noite de terça-feira (17), a cúpula do Solidariedade decidiu lançar seu próprio aspira na eleição majoritária parlamentar.

A ideia é fazer uma conexão direta entre o sindicalista e o presidenciável Lula, que se tornou uma figura conhecida na política durante as greves do ABC paulista, no fim dos anos 1970. Vale lembrar que, depois de mal entendidos, o partido de número 77 entrou na composição para tentar reeleger o petista — que, assim, ganha mais um palanque fluminense.

"Os trabalhadores estão sem voz. Precisamos de alguém com diálogo com o movimento sindical", defende o presidente estadual da legenda, Aureo.