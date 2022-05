Romário - Divulgação

RomárioDivulgação

Publicado 18/05/2022 09:00

Ontem foi dia de festa entre os apoiadores de Romário (PL). Não só porque o Baixinho se manteve na liderança na pesquisa Genial Quaest para o Senado, com 19%, mas também porque este foi o primeiro levantamento a incluir Daniel Silveira (PTB) — e o deputado condenado, mas beneficiado com um indulto presidencial, não alçou voo. Já o segundo lugar, Marcelo Crivella, com 11%, é uma incógnita. Enquanto é cobiçado como puxador de votos do Republicanos, quem conhece o ex-prefeito do Rio garante que seu comportamento é de quem quer um novo mandato de oito anos — e que, se fincar o pé, vai conseguir dobrar o partido. Também houve comemoração no outro lado do espectro, já que, no comparativo de pesquisas, Alessandro Molon (PSB) foi o único a crescer — e acima da margem de erro, chegando a 10 pontos. O QG de André Ceciliano (PT), por outro lado, não se abalou com os 2%: a aposta é que a associação a Lula vai virar o jogo.

Porto de Macaé renovado em junho

Em reunião com o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, o deputado federal Christino Áureo (PP-RJ) obteve a informação de que as obras do Porto de Imbetiba, em Macaé, deverão ser inauguradas no final de junho. A revitalização é vista como um bom augúrio para a região onde se concentram os campos maduros, que tiveram seu apogeu nos anos 2000: é sinal de que eles estão voltando a ser explorados por companhias menores que a gigantesca petroleira.

Audiência de peso

Os principais nomes da indústria, comércio e serviços foram convidados para a audiência do Plano Diretor que acontece hoje na Câmara. A ideia é que os setores apresentem suas visões e demandas para o futuro do Rio.

Picadinho

Hoje, às 19h, o programa "Música é Direito", transmitido pelo YouTube, recebe o compositor espanhol Luiz Ivars, além de Tim Rescala e do advogado Frederico Lemos.

Hoje, o Centro de Teatro do Oprimido de Niterói apresenta espetáculo sobre o impacto do racismo na saúde mental.

Estão abertas até o dia 23 as inscrições para o curso de extensão "Meninas com Ciência", do Museu Nacional/UFRJ.

Atendendo pedido de Bruno Dauaire, a Comissão de Educação da Alerj realiza, amanhã, às 10h, audiência para discutir a regularização dos animadores culturais.