Sambódromo está incluído no projeto da Calçada da Fama do Samba Arquivo O Dia

Publicado 18/05/2022 11:00

Se Los Angeles tem a sua calçada da fama com as estrelas de Hollywood, um grupo de sambistas quer enfeitar com uma constelação dos bambas o caminho do Estácio à Lapa, passando pelo Sambódromo. O projeto de criar um museu a céu aberto, com placas em homenagem a baluartes vivos e mortos como Clementina de Jesus e Martinho da Vila já recebeu o sinal verde de várias famílias. Uma proposta já foi encaminhada à Prefeitura do Rio, mas os idealizadores tentam uma reunião com o próprio Eduardo Paes.