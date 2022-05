Torcidas Organizadas do RJ recebem o Diploma Cristo Redentor na Alerj - Divulgação

Publicado 18/05/2022 14:07

O clima de briga de torcida que dominou o plenário mais cedo, na última terça (17), não se reproduziu quando foi a vez de os fãs de futebol ocuparem a Alerj. Foi com tom cordial que o Diploma Cristo Redentor foi entregue às Torcidas Organizadas do Estado do RJ pela deputada Zeidan (PT). Representantes das torcidas do Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e América estiveram presentes.

"Defendemos a paz nos estádios. Queremos punição aos torcedores que usam de violência, seja ela qual for, mas os times não podem ser penalizados por ações individuais", declarou a parlamentar, autora do projeto de lei recém-aprovado que estabelece o Dia das Torcidas Organizadas.

O evento serviu, também, para transmitir a posse do presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, Alex Minduin, para o seu sucessor Luiz Cláudio. Os deputados André Ceciliano (PT) e Carlos Minc (PSB), além do tenente Bruno Corrêa — representando o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE), marcaram presença.