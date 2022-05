Cláudio Castro pode ter vários candidatos ao Senado - Divulgação

Publicado 19/05/2022 07:00

O desaparecimento de jovens menores de 16 anos e de pessoas com deficiência deverá ser comunicado pelas autoridades policiais de forma imediata aos portos e aeroportos, à Polícia Rodoviária e às companhias de transporte interestaduais e internacionais. O governador Cláudio Castro sancionou ontem a Lei 9.687/22, publicada no DO de hoje. A proposta, que modifica a norma determinando a busca imediata por jovens desaparecidos, é de Danniel Librelon.