Gilmar Mendes será homenageado com Medalha Tiradentes na AlerjDivulgação / CARLOS MOURA

Publicado 18/05/2022 16:06

Gilmar Mendes vai ser presenteado com a maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio. Nesta quarta-feira (18), os deputados aprovaram o projeto de André Ceciliano (PT) e Max Lemos (PROS) concedendo a Medalha Tiradentes ao ministro do Supremo Tribunal Federal.

A personalidade jurídica com um longuíssimo currículo não foi unanimidade na Casa. Alexandre Freitas (Pode) consignou o voto contrário, citando o processo que o homenageado moveu contra o jornalista Rubens Valente. A briga resultou em uma condenação ao pagamento de indenização de R$ 310 mil.