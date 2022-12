Eduardo Paes aliou-se a Lula nas eleições de 2022 - VINICIUS LIMA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/12/2022 09:00

A definição sobre o embarque (ou não) do PT no governo de Eduardo Paes (PSD) não é para hoje e nem amanhã. Aliás, só sai no ano que vem. O partido de Lula vai se reunir em 14 de janeiro para discutir o convite para assumir duas pastas no Centro Administrativo São Sebastião. Estão na mesa a Assistência Social, o Meio Ambiente — recentemente retomado pelo prefeito, após o desembarque do PL — e a Cultura. Há pedras no caminho, como o reajuste concedido aos servidores, que ficou abaixo da inflação. Mas pesa (muito) a favor o contexto nacional. Afinal, o Rio é o berço do bolsonarismo. E, embora o PT tenha eleito mais deputados do que Paes, uma candidatura puro sangue poderia não ter força contra adversários mais à direita em 2024 — além de dividir eleitores.

Hoje é a última oportunidade de participar das atividades do Ateliê Aberto do CCBB Educativo, que acontece na rotunda do centro cultural.

Até esta sexta-feira, os clientes do Fashion Mall, em São Conrado, podem contribuir para a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis.

Até o próximo dia 10 de janeiro, o MST promove doações de alimentos por todo o Brasil, e várias outras iniciativas por meio da Campanha Natal Sem Fome e Solidário.