Prefeitos e deputados discutiram mudanças na lei de ICMS em audiência das comissões de Educação e de Tributação - Julia Passos / Alerj

Prefeitos e deputados discutiram mudanças na lei de ICMS em audiência das comissões de Educação e de TributaçãoJulia Passos / Alerj

Publicado 21/12/2022 13:00

Com cobras e lagartos circulando pela reunião com prefeitos para discutir a inclusão do Rio na distribuição da cota-parte do ICMS , a Alerj deve ter expediente... na semana que vem. Sem mudanças na lei, as cidades não podem receber o VAAR, verba complementar do Fundeb.